Пригожин анонсував закриття YouTube: користувачів покарають
Пригожин пообіцяв карати користувачів YouTube після його заборони
Незабаром YouTube буде закрито, а ті, хто продовжить користуватися ним, будуть покарані.
Про це заявив засновник та керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.
«Найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користується YouTube, у свою чергу, будуть виявлені та понесуть заслужене покарання після того, як його буде заборонено», — зазначив він.
Пригожин також назвав YouTube інформаційною чумою.
Він зазначив, що в Росії велика кількість власних ресурсів для перегляду контенту – наприклад, ВКонтакте, Однокласники і RuTube.
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- 18.01.2023 13:21
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