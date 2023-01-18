Пригожин анонсував закриття YouTube: користувачів покарають

Пригожин пообіцяв карати користувачів YouTube після його заборони

Незабаром YouTube буде закрито, а ті, хто продовжить користуватися ним, будуть покарані.

Про це заявив засновник та керівник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин.

«Найближчим часом YouTube буде закрито. А ті, хто активно користується YouTube, у свою чергу, будуть виявлені та понесуть заслужене покарання після того, як його буде заборонено», — зазначив він.

Пригожин також назвав YouTube інформаційною чумою.

Він зазначив, що в Росії велика кількість власних ресурсів для перегляду контенту – наприклад, ВКонтакте, Однокласники і RuTube.