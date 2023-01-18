СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах

СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах

Уламки гелікоптера, що впав у Броварах

Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії”, – сказано в повідомленні.

Серед головних версій названо:

  • порушення правил польоту;

  • технічна несправність гелікоптера;

  • умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Наразі співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей.

  • 30
  • 18.01.2023 13:32
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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