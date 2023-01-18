СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах

Уламки гелікоптера, що впав у Броварах

Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії”, – сказано в повідомленні.

Серед головних версій названо:

порушення правил польоту;

технічна несправність гелікоптера;

умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Наразі співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей.