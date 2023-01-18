СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах
Уламки гелікоптера, що впав у Броварах
Служба безпеки розпочала провадження через падіння гелікоптера у Броварах, серед основних версій - порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
«Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області. Наразі розглядаються декілька версій трагедії”, – сказано в повідомленні.
Серед головних версій названо:
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порушення правил польоту;
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технічна несправність гелікоптера;
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умисні дії щодо знищення транспортного засобу.
Наразі співробітники СБУ проводять комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.
За попередньою інформацією, в результаті трагедії загинуло щойнайменше 16 осіб, з них 3 дитини. Госпіталізовано 30 людей, серед них 12 дітей.
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- 18.01.2023 13:32
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