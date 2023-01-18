Міністр оборони США обговорить з новим главою Міноборони Німеччини танки Leopard для України

Новопризначений міністр оборони Німеччини Боріс Прісторіус у четвер, 19 січня, проведе зустріч із міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорюватиме, насамперед, питання передачі Україні танків Leopard.

Про це повідомило Reuters.

Зустріч відбудеться напередодні запланованої на п’ятницю, 20 січня, зустрічі міністрів оборони країн-союзниць України у протистоянні російській агресії в німецькому місті Рамштайн.

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Остін намагатиметься переконати в Пісторіуса в необхідності поставок Leopard Україні. Про те, що рішення щодо танків стане першим пунктом порядку денного Бориса Пісторіуса на посту, говорять і у Берліні.

Водночас заплановано, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у другій половині середи виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Після Шольца буде виступ Володимира Зеленського, а після нього – генсека НАТО Столтенберга.