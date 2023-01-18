Уряд призначив виконувача обов’язки міністра внутрішніх справ

Уряд призначив голову Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.

“Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами”, – наголосив Шмигаль.

Що відомо про Ігоря Клименка

Ігор Клименко з 2014 року був заступником начальника Департаменту кадрового забезпечення МВС.

З 2015 до 2017 року очолював Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

З жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України — начальника Департаменту кадрового забезпечення, а з березня 2018 став заступником Голови Національної поліції України.

З 25 вересня 2019 року – голова Національної поліції України.