У Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи: остаточно названо кількість загиблих

Україна
18.01.2023 16:54
На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих
У Броварах станом на 15:45 18 січня було завершено пошуково-рятувальні роботи, на місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
«Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина», – сказано в повідомленні ДСНС.
Також зазначається, що через авіакатастрофу постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.
Киев
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