У Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи: остаточно названо кількість загиблих

На місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих

У Броварах станом на 15:45 18 січня було завершено пошуково-рятувальні роботи, на місці авіакатастрофи виявили 14 загиблих.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 15:45 у м. Бровари пошуково-рятувальні роботи завершено. Загалом загинули 14 осіб, з них одна дитина», – сказано в повідомленні ДСНС.

Також зазначається, що через авіакатастрофу постраждали 25 людей, серед них 11 дітей.