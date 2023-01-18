Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2
Європарламент офіційно звернувся до Шольца щодо танків для України
Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца постачати Україні німецькі бойові танки Leopard 2.
Про це йдеться в документі, підтриманому переважною більшістю Європарламенту.
Депутати наголосили на необхідності негайного розгортання в Україні сучасної зброї та системи протиповітряної оборони наступного покоління, закликавши канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити в Україну основні бойові танки Leopard 2.
Європарламентарі зазначили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.
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- 18.01.2023 17:56
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