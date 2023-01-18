Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2

Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2

Європарламент офіційно звернувся до Шольца щодо танків для України

Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца постачати Україні німецькі бойові танки Leopard 2.

Про це йдеться в документі, підтриманому переважною більшістю Європарламенту.

Депутати наголосили на необхідності негайного розгортання в Україні сучасної зброї та системи протиповітряної оборони наступного покоління, закликавши канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити в Україну основні бойові танки Leopard 2.

Європарламентарі зазначили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.

  • 27
  • 18.01.2023 17:56
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
18:24
Помічник Путіна приземлився на футбольне поле в Ірані та зірвав матч
Світ
18:15
Президент Сербії Вучич назвав Крим та Донбас українськими
Світ
17:56
Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2
Світ
17:32
Трамп розпочинає гонку за пост президента США
Україна
16:54
У Броварах завершено пошуково-рятувальні роботи: остаточно названо кількість загиблих
Україна
15:34
Уряд призначив виконувача обов’язки міністра внутрішніх справ
Україна
15:27
Идейным вдохновителем продажи порта «Усть-Дунайск» по цене элеватора стал замминистра инфраструктуры Юрий Васьков
15:20
Украина потребует включить «кошелек Медведева» в десятый пакет санкций ЕС и Великобритании
Світ
14:47
Міністр оборони США обговорить з новим главою Міноборони Німеччини танки Leopard для України
Україна
13:32
СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах
Світ
13:21
Пригожин анонсував закриття YouTube: користувачів покарають
Світ
13:06
Путін назвав метою “спецоперації” в Україні припинення війни
Світ
11:21
У Росії застрелили військового, який втік з війни в Україні
Україна
10:53
Падіння гвинтокрила у Броварах: загинуло керівництво МВС
Україна
09:28
У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі
Світ
08:35
Небензя в ООН: Російську ракету у Дніпрі збила українська ППО із житлового кварталу
Світ
07:25
Путін сьогодні може оголосити другу хвилю мобілізації
18:32
Залужний вперше зустрівся з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Міллі
Світ
16:37
Російські військові влаштували бунт у поїзді, який віз їх на війну
Світ
15:58
У РФ на Алтаї спалахнула пожежа на гірськолижному комплексі: горить 5-зірковий готель
Світ
15:29
Медведчуку, Азарову та Януковичу запропонували очолити український “уряд у вигнанні”
Україна
15:08
Офіс президента відправив Арестовича у відставку
Світ
14:50
Новий командувач війною в Україні заборонив дрони та наказав голити бороди
Україна
13:30
У Дніпрі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару
Світ
13:05
У Росії спростували обмін полоненими у форматі 800 на 200

Головне

Світ
18:15
Президент Сербії Вучич назвав Крим та Донбас українськими
Світ
17:56
Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2
Україна
15:34
Уряд призначив виконувача обов’язки міністра внутрішніх справ
Україна
13:32
СБУ озвучила три версії падіння гелікоптера в Броварах
Україна
09:28
У Броварах впав гелікоптер біля дитячого садка: є загиблі
Світ
08:35
Небензя в ООН: Російську ракету у Дніпрі збила українська ППО із житлового кварталу
Україна
15:08
Офіс президента відправив Арестовича у відставку
Україна
12:09
Арестович написав заяву про звільнення з ОП і пожартував про початок війни
Світ
11:56
Стало відомо, хто стане новим міністром оборони Німеччини
Україна
09:55
Росіяни можуть зробити останній ривок на річницю початку війни, – Данілов
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Помічник Путіна приземлився на футбольне поле в Ірані та зірвав матч
Світ
18.01.2023 18:24
ТОР
Президент Сербії Вучич назвав Крим та Донбас українськими
Світ
18.01.2023 18:15
ТОР
Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2
Світ
18.01.2023 17:56

Популярне

ТОР
Новий командувач війною в Україні заборонив дрони та наказав голити бороди
17.01.2023 14:50
ТОР
Медведчуку, Азарову та Януковичу запропонували очолити український “уряд у вигнанні”
17.01.2023 15:29
ТОР
Російські військові влаштували бунт у поїзді, який віз їх на війну
17.01.2023 16:37

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com