Без подальших зволікань: Європарламент офіційно закликав Шольца надати Україні танки Leopard 2

Європарламент офіційно звернувся до Шольца щодо танків для України

Європейський парламент закликав канцлера ФРН Олафа Шольца постачати Україні німецькі бойові танки Leopard 2.

Про це йдеться в документі, підтриманому переважною більшістю Європарламенту.

Депутати наголосили на необхідності негайного розгортання в Україні сучасної зброї та системи протиповітряної оборони наступного покоління, закликавши канцлера Німеччини Шольца без подальших зволікань поставити в Україну основні бойові танки Leopard 2.

Європарламентарі зазначили, що Україна захищає свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів і терміново потребує військової допомоги та важкого озброєння для перемоги у війні.