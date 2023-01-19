Постачання танків Leopard 2 в Україну: Шольц поставив умову Байдену

Шольц і Байден провели телефонну розмову щодо військової допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у телефонній розмові із президентом США Джо Байденом виставив умови постачання Україні танків Leopard 2.

Про це повідомило Süddeutsche Zeitun.

За інформацією видання, Шольц дав зрозуміти Байдену, що Німеччина може поступитися тиску щодо постачання танків лише в тому випадку, якщо США самі поставлять бойові танки Abrams.

Шольц завжди наголошував, що не буде жодних односторонніх зусиль Німеччини щодо надання військової підтримки Україні.

Байден, певне, не взяв на себе зобов’язання у розмові, стверджує видання.