У Офісі президента готують гучне звільнення
З Офісу президента, ймовірно, буде звільнено заступника його голови Кирила Тимошенка.
Про це натякнув нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.
“Говорять, шо у нас скоро будуть новини про кадрові рішення в ОП. Я б сказав “великі новини”, – написав він у Telegram.
За усе “велике” — будівництво і відбудову — в Україні відповідає заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
Також інформацію про можливе звільнення підтвердив і нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.
“Можу підтвердити про великі новини з ОП. Буде звільнення. Також йде розмова про звільнення ще одного міністра”, – написав він.
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- 19.01.2023 08:23
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