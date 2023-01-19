У Офісі президента готують гучне звільнення

З Офісу президента, ймовірно, буде звільнено заступника його голови Кирила Тимошенка.

Про це натякнув нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“Говорять, шо у нас скоро будуть новини про кадрові рішення в ОП. Я б сказав “великі новини”, – написав він у Telegram.

За усе “велике” — будівництво і відбудову — в Україні відповідає заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Також інформацію про можливе звільнення підтвердив і нардеп від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

“Можу підтвердити про великі новини з ОП. Буде звільнення. Також йде розмова про звільнення ще одного міністра”, – написав він.