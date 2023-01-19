У Москві спалахнула пожежа у церкві: є постраждалі

У Москві спалахнула пожежа у церкві: є постраждалі

Площа пожежі склала 400 кв. метрів

У Москві на території церкви спалахнула пожежа, її площа становила близько 400 квадратних метрів.

Про це у четвер, 19 січня, повідомив телеканал «360» із посиланням на джерело.

Інцидент трапився на Кронштадському бульварі на півночі російської столиці. Вогонь охопив двоповерховий будинок з мансардою, розташований біля церкви.

Верхній поверх будівлі охоплено вогнем. На місці працюють пожежні розрахунки.

За інформацією джерела телеканалу, внаслідок пожежі постраждав служитель церкви, який отримав опіки рук другого та третього ступеня. Потерпілого госпіталізували.

Встановлюється, що могло стати причиною інциденту.

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  • 19.01.2023 08:37
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