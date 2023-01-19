Медведєв пригрозив ядерною війною у разі поразки Росії

Медведєв пригрозив світу ядерною війною

Екс-президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що поразка Росії у звичайній війні може стати початком ядерної.

Так він прокоментував у Telegram висловлювання західних політиків на форумі в Давосі про те, що лише поразка Росії допоможе досягти миру.

У властивій російській манері Медведєв назвав їх «недорозвиненими політичними тусовщиками».

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“І жодному з убогих не спадає на думку зробити наступний із цього елементарний висновок: програш ядерної держави у звичайній війні може спровокувати початок війни ядерної. Ядерні держави не програвали великих конфліктів, від яких залежить їхня доля”, – написав екс-президент.

Він також уточнив, що це має бути очевидним для будь-якої людини.