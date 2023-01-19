Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для Путіна

Резолюцію в парламенті підтримали 472 депутати, проти висловилися 19, утрималися - 33.

Європейський парламент проголосував за створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії.

Про це повідомило DW.

Спеціальний трибунал – за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, – має створюватися у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН, вирішив Європарламент.

Подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб, винних у скоєнні військових злочинів у колишній Югославії та Руанді.