Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для Путіна

Європарламент підтримав створення спецтрибуналу для Путіна

Резолюцію в парламенті підтримали 472 депутати, проти висловилися 19, утрималися - 33.

Європейський парламент проголосував за створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії.

Про це повідомило DW.

Спеціальний трибунал – за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, – має створюватися у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН, вирішив Європарламент.

Подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб, винних у скоєнні військових злочинів у колишній Югославії та Руанді.

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  • 19.01.2023 13:51
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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