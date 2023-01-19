Іран відмовився визнати Крим та окуповані регіони України російськими

Іран не визнає входження до складу Росії Криму та чотирьох окупованих регіонів, незважаючи на "відмінні відносини з Москвою".

Про це заявив в ефірі TRT World глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.

«Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», – сказав він.

Дипломат наголосив, що Іран наполягає на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці.

«Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип», – пояснив Абдоллахіан.