Іран відмовився визнати Крим та окуповані регіони України російськими
Іран не визнає входження до складу Росії Криму та чотирьох окупованих регіонів, незважаючи на "відмінні відносини з Москвою".
Про це заявив в ефірі TRT World глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.
«Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», – сказав він.
Дипломат наголосив, що Іран наполягає на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці.
«Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип», – пояснив Абдоллахіан.
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- 19.01.2023 15:58
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