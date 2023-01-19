Іран відмовився визнати Крим та окуповані регіони України російськими

Іран відмовився визнати Крим та окуповані регіони України російськими
Іран не визнає входження до складу Росії Криму та чотирьох окупованих регіонів, незважаючи на "відмінні відносини з Москвою".

Про це заявив в ефірі TRT World глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіан.

«Ми визнаємо суверенітет і територіальну цілісність країн у рамках міжнародних законів, тому, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та Москви, ми не визнали відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України», – сказав він.

Дипломат наголосив, що Іран наполягає на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці.

«Коли ми говоримо, що конфлікт в Україні – це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип», – пояснив Абдоллахіан.

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  • 19.01.2023 15:58
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