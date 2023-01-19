Какие бонусы дает БК Фавбет новым клиентам

Какие бонусы дает БК Фавбет новым клиентам
Обычно букмекерские конторы дают новым игрокам всего один бонус.

Некоторые БК предлагают два, но забрать сразу оба нельзя — надо выбрать какой-то один. Иначе дела обстоят на украинской игровой площадке Фавбет. Этот букмекер выдает сразу 2 подарка, причем их можно получить одновременно. Общая сумма составляет 4500 грн, но в ходе игры с их использованием игроку может достаться гораздо больше.

Первый бонус — надбавка к совершенному после регистрации депозиту в размере 100% от суммы пополнения, но не более 4000 грн. Вывести эту сумму сразу нельзя, перед этим ее требуется отыграть. Для отыгрыша необходимо проставить подарок в 25-кратном размере. После этого деньги перейдут на основной счет. Оттуда их можно снять или же использовать для дальнейшей игры.

Вторая часть подарка для новичков от Favbet — страховка пари на сумму 500 грн. Если игрок делает ставку «ординар» с коэффициентом от 1,5 или «экспресс» с котировкой каждой позиции подборки не менее 1,5, при ее проигрыше БК возвращает потерянную сумму в виде фрибета. Его можно использовать для бесплатного заключения пари. Если оно окажется успешным, беттер получит чистую прибыль (то есть выигрыш минус поставленное). Если же ставка проиграет, то пользователь ничего не потеряет.

Как активировать в Betwinner промокод

Еще один букмекер с хорошими бонусами — Бетвиннер. Один из способов получения подарка в БК Betwinner — промокод. Новые игроки могут активировать его при создании аккаунта. Для этого достаточно вставить код в специальное поле меню регистрации, а затем завершить процедуру, после чего на бонусный счет пользователя поступит подарок. Действующие клиенты могут применить промокод в личном кабинете. Для этого им понадобится сделать следующее:

  1. Авторизоваться в БК.

  2. Кликнуть по значку профиля вверху страницы.

  3. Выбрать вкладку «Бонусы и подарки».

  4. Вставить промокод Betwinner в специальное поле.

  5. Нажать OK.

Через несколько секунд после выполнения этих несложных действий на бонусный баланс беттера поступит сумма в соответствии с номиналом кода.

Самый простой способ получить промокоды — через партнеров игровой платформы. Как правило, это информационные порталы по беттингу и гемблингу. Ресурсы, находящиеся в партнерских отношениях с Бетвиннер, регулярно публикуют у себя детальную информацию о бонусных предложениях популярного букмекера, включая свежие коды для получения различных поощрений.

Автор: Алеша Каппер – [email protected]

  • 23
  • 19.01.2023 16:00
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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