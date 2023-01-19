У Москві на дахах багатоповерхівок встановлюють комплекси ППО

ЗПРК "Панцир-С1" на даху будівлі міноборони РФ

У Москві на даху офісного центру в Тетеринському провулку встановили комплекс ППО "Панцир-С1".

Відповідні фото та відео з’явилися у московських Telegram-каналах.

Будівля є адміністративною, в ній є низка офісів – починаючи від студії зйомки та закінчуючи репетиторами та курсами вокалу.

«Але ви не плутайте – це ЗСУ скоює військовий злочин, розміщуючи системи ППО в містах!», – сказано в одному з повідомлень про посилення ППО російської столиці.

Також ЗПРК «Панцир-С1″ було помічено на даху будівлі міноборони РФ.

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