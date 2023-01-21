Лікарень вже не вистачає: окупанти перетворюють дитсадки на шпиталі

Противник щодня зазнає втрат у розв’язаній ним війні

Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що всі лікарні вже переповнені.

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Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.

Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.