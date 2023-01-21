Лікарень вже не вистачає: окупанти перетворюють дитсадки на шпиталі
Противник щодня зазнає втрат у розв’язаній ним війні
Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. Там уточнили, що всі лікарні вже переповнені.
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Також, у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів, там тепер лікують лише особовий склад російських окупаційних військ.
Подібна ситуація склалась і у Каланчаку, де місцевих лікарів звільнили, а на їх місце привезли медичний персонал із Криму. Приходити до лікарні місцевим жителям заборонено.
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- 21.01.2023 07:22
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