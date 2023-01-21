США радять Україні не поспішати з початком великого контрнаступу
Американці радять українським військовим змінити тактику
Високопоставлені американські чиновники радять Україні утриматися від початку великого наступу, доки не будуть отримані останні поставки американської зброї і не буде проведено відповідної підготовки.
Як повідомило Reuters, про це заявив високопосадовець адміністрації Байдена.
За словами чиновника, переговори США з Україною щодо будь-якого контрнаступу велися в контексті забезпечення того, щоб українці спочатку приділяли достатньо часу навчанню використання новітньої зброї.
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Офіційні особи США вважають, що наступ буде успішнішим, якщо українці скористаються перевагами навчання та значного вливання нової зброї.
Також американці радять Україні скоригувати тактику ведення війни, і не намагатися зрівнятися з Росією раунд за раундом в артилерійському вогні, бо зрештою Москва отримає перевагу за рахунок виснаження, сказав чиновник.
Ось чому останнє постачання озброєнь США включає бронетехніку – вона допоможе змінити цю тактику.
Крім того, чиновник сказав, що Сполучені Штати не планують на даному етапі відправляти танки Abrams в Україну, тому що вони є дорогими і складними в обслуговуванні.
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- 21.01.2023 08:03
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