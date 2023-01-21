У російському Ангарську зайнявся бензовоз і потяг з паливом
Причини пожежі в російському Ангарську поки не відомі
На території промислового масиву в 35 кварталі міста Ангарська спалахнув бензовоз, з нього вогонь перекинувся на потяг з цистернами.
Про це повідомило місцеве видання irk.today.
Площа пожежі становила 400 квадратних метрів.
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У ГУ МНС по Іркутській області повідомили, що на місці працюють 7 автоцистерн, 35 осіб. Пожежники розпочали пінну атаку для ліквідації вогню. Постраждалих немає.
Місцеві Telegram-канали пишуть, що стовп чорного диму настільки великий, що його видно навіть на околицях Іркутська.
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- 21.01.2023 08:29
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