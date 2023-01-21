У російському Ангарську зайнявся бензовоз і потяг з паливом

Причини пожежі в російському Ангарську поки не відомі

На території промислового масиву в 35 кварталі міста Ангарська спалахнув бензовоз, з нього вогонь перекинувся на потяг з цистернами.

Про це повідомило місцеве видання irk.today.

Площа пожежі становила 400 квадратних метрів.

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У ГУ МНС по Іркутській області повідомили, що на місці працюють 7 автоцистерн, 35 осіб. Пожежники розпочали пінну атаку для ліквідації вогню. Постраждалих немає.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що стовп чорного диму настільки великий, що його видно навіть на околицях Іркутська.

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