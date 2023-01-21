Наступ росіян на Запоріжжі: чому він малоймовірний

Російські окупаційні чиновники заявили про початок наступу на Запорізькому напрямку

Погано оснащені та недостатньо підготовлені сили Росії, швидше за все, не зможуть провести успішний наступ уздовж лінії Запорізького фронту у найближчі кілька місяців.

Таку думку висловила розвідка Канади після заяви окупаційних чиновників, що російські війська будуть готові почати весняний наступ, щоб захопити частину регіону, що залишилася утримуваною Україною.

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У розвідці нагадали, що Росія вкладає ресурси у свої зусилля із захоплення більшої кількості територій у сусідній Донецькій області. При цьому українські захисники завдали дуже великих втрат, тоді як Росія досягла лише незначних територіальних завоювань.

Крім того, російські війська в окупованих районах Запорізької області протягом кількох місяців будували стаціонарні оборонні позиції, що вказує на значне занепокоєння щодо майбутнього українського наступу з метою відвоювати захоплені території.