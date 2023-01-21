У Москві посилюють ППО через побоювання ударів українських безпілотників, – Bloomberg

ЗРК Панцирь С-1 на даху будівлі міноборони РФ

Російська влада розгорнула установки ППО в Москві та її околицях після кількох атак безпілотників, завданих по центру країни.

Про це повідомило Bloomberg.

Місцеві жителі розмістили у соцмережах фотографії підйомних кранів та систем ППО “Панцир С-1” на дахах багатоповерхівок у центрі Москви, а також оборонні споруди, встановлені у західному передмісті біля офіційної резиденції президента РФ Володимира Путіна.

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Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що розгортання відбулося після того, як минулого місяця безпілотники завдали ударів по військових базах у Саратові та Рязані, приблизно за 500 км від російської столиці. За інформацією джерел, нові системи доповнять існуючі протиракетні системи навколо Москви.

Росія звинуватила Україну у нападах на свої бази, але Київ офіційно не взяв на себе відповідальності.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков передав питання про розгортання ППО у Москві до Міноборони, повідомляє ТАСС.