Росіяни готуються до нових ракетних ударів по Україні: названо ознаки

Росіяни готуються до нових ракетних ударів по Україні: названо ознаки

Росіяни готуються до нових ракетних ударів по Україні

Російські війська намагаються визначити нові цілі, розшукати військові об'єкти та виявити засоби ППО, щоб "глушити" їх під час атаки

Про це повідомила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, російські війська активізували використання розвідувальних дронів, що може свідчити про підготовку до проведення нових ракетних ударів.

«Взагалі проводять розвідку досить системно, ми фіксуємо і заземляємо всі ці літальні апарати. Але все ж таки ми спостерігаємо певну активність. Зокрема, в той проміжок часу коли вони готуються. Скажімо, ми оцінюємо цей момент, що вони готуються до проведення ракетних ударів. Коли ворог збирає інформацію для того, щоб знати, куди влучити», – розповіла Гуменюк.

Вона також додала, що росіян цікавлять об’єкти критичної інфраструктури.

«Але більшість уваги дронів сконцентровано все ж на військових об’єктах. Зокрема, і засобів протиповітряної оборони, які ворог намагається вишукати, щоб під час однієї з хвиль атак «заглушити» аби досягнути «результатів», – зазначила Гуменюк.

Водночас, за її словами, на бойовому чергуванні в Чорному морі знизилася кількість російських кораблів. Там зараз перебуває п’ять ракетоносіїв, замість шести. Підводний човен окупантів повернувся у пункт базування.

  • 25
  • 21.01.2023 11:16
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