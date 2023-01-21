США підтримають передачу Україні винищувачів F-16 союзниками

Нідерланди заявили про готовність розглянути передачу Україні своїх винищувачів F-16

США вочевидь підтримають ініціативу Нідерландів, які висловили готовність передати Україні свої винищувачі F-16.

Про це в інтерв’ю Delfi заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

За його словами, США вже давно дотримуються думки, що постачання зброї союзниками – це їхня справа.

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“І ми підтримуємо незліченні вклади, які наші союзники зробили для України. І це було вірно з самого початку війни, коли ми обговорювали успадковані радянські системи, до нинішнього періоду, коли ми обговорюємо основні бойові танки та складніші засоби та системи протиповітряної та протиракетної оборони”, – пояснив Карпентер.

Він також висловив припущення, що у Сполучених Штатах буде широка підтримка союзників, які продовжуватимуть нарощувати свій внесок в оборону України.