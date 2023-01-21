Під Москвою пройшли навчання ППО: відбивали атаки умовного противника
Навчання щодо відбиття силами протиповітряної оборони (ППО) атак умовного противника проведено в Московській області РФ.
Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на міноборони РФ.
«У Московській області відбулося тренування з особовим складом зенітної ракетної бригади Західного військового округу щодо відбиття повітряних атак на важливі військові, промислові та адміністративні об’єкти», – сказано в повідомленні.
У ході виконання завдань батарея зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300 вирушила до району несення бойового чергування.
«Розрахунки батареї розгорнули комплекси в бойовий порядок і розпочали чергування. При виявленні цілей, що імітують літальні апарати та балістичні ракети, зенітники виконали електронні пуски ракет», – інформує міноборони Росії.
За його даними, у відпрацюванні завдань було задіяно понад 150 військовослужбовців, понад 30 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.
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- 21.01.2023 15:58
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