Під Москвою пройшли навчання ППО: відбивали атаки умовного противника

Навчання щодо відбиття силами протиповітряної оборони (ППО) атак умовного противника проведено в Московській області РФ.

Про це повідомило Інтерфакс із посиланням на міноборони РФ.

«У Московській області відбулося тренування з особовим складом зенітної ракетної бригади Західного військового округу щодо відбиття повітряних атак на важливі військові, промислові та адміністративні об’єкти», – сказано в повідомленні.

У ході виконання завдань батарея зенітних ракетних систем (ЗРС) С-300 вирушила до району несення бойового чергування.

«Розрахунки батареї розгорнули комплекси в бойовий порядок і розпочали чергування. При виявленні цілей, що імітують літальні апарати та балістичні ракети, зенітники виконали електронні пуски ракет», – інформує міноборони Росії.

За його даними, у відпрацюванні завдань було задіяно понад 150 військовослужбовців, понад 30 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки.