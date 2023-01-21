США радять Україні залишити Бахмут заради підготовки до масштабного наступу

У США вважають, що у Бахмуті Україна витрачає ресурс, необхідний для весняного наступу

Україні не варто зациклюватися на захисті Бахмута за будь-яку ціну, натомість вона має використовувати вікно можливостей для підготовки великого контрнаступу проти російських військ.

Про це повідомило Agence France-Presse (AFP) із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Білого дому.

Цей промисловий вузол став епіцентром запеклої війни на сході України, що супроводжувалась масованими артилерійськими ударами, повільним просуванням та великими втратами з обох боків.

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Однак високопосадовець в адміністрації Байдена сказав, що зосередження на Бахмуті заважає Україні у важливішому завданні підготовки очікуваного весняного наступу.

За його словами, час у Бахмуті сприяє Росії, враховуючи її великі артилерійські ресурси та величезну кількість військ.

При цьому він наголосив, що перемога Росії там не призведе до якихось суттєвих зрушень у війні, тому що українські сили відступлять на добре захищені позиції.

Замість витрачати так багато солдатів і боєприпасів заради стратегічно важливої мети, Сполучені Штати радять Україні вивести ці сили для переоснащення та приєднатися до програм навчання під керівництвом США.

Але для навчання потрібен час, тому українцям необхідно розглянути компроміс між утриманням Бахмута та підготовкою до більш масштабних стратегічних зусиль, сказав чиновник, додавши, що у українців може не вистачити ресурсів для вирішення обох завдань.