Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що збирається найближчим часом відвідати Україну і зустрітися зі своїм колегою Олексієм Резніковим.

Про свої плани Пісторіус розповів в інтерв’ю Bild am Sonntag.

«Це ще не остаточно, але можна сказати точно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, навіть протягом наступних чотирьох тижнів. У п’ятницю я зустрів свого українського колегу в Рамштайні для інтенсивного обміну. Олексій Резніков – відкрита людина, яка точно знає, чого хоче», – сказав Пісторіус.

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Якщо візит Пісторіуса відбудеться, як проанонсовано, то Україна стане першою країною, яку він відвідає як міністр оборони ФРН.

Видання зазначило, що Україні терміново потрібні основні бойові танки Leopard. Але на зустрічі у Рамштайні рішення про поставки відклали. Канцелярія все ще чекає. Пісторіус принаймні наказав, щоб його міністерство провело інвентаризацію “леопардів” – як на озброєнні Бундесверу, так і на промислових складах.

Міністр також зазначив, що Німеччина «веде дуже тісний діалог» щодо танків з міжнародними партнерами, насамперед із США.

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  • 22.01.2023 08:44
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