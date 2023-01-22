Росія втратила в Україні майже всі війська, зібрані до 24 лютого, – розвідка США

За неповний рік війни в Україні Росія втратила майже 190 тисяч військових

За даними розвідки США, кількість російських втрат в Україні досягла приголомшливих 188 тисяч осіб.

Про це повідомило The Sun.

Величезну нову цифру вбитих чи поранених у боях було представлено союзникам на зустрічі голів військових відомств західних партнерів України, яка проходила на авіабазі Рамштайн у Південній Німеччині.

Генерал армії США Марк Міллі визнав, що російська армія вже втратила «величезну кількість жертв». Він не назвав точну цифру, але зазначив, що вона вже «значно перевищує 100 тисяч людей».

Як раніше повідомляло Міноборони США, перед початком широкомасштабного вторгнення Росія зосередила біля кордонів з Україною приблизно 150 тисяч військових. За даними розвідки, згодом ці частини перекинули в Україну.

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер перед вторгненням говорив, що Росія могла зібрати на кордоні з Україною від 169 до 190 тисяч військовослужбовців.

Виходить, що за 11 місяців повноцінної війни Росія втратила вбитими та пораненими майже всю армію, зібрану до 24 лютого.