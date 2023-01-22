Буданов розкрив подробиці вбивства співробітника ГУР Кірєєва у машині СБУ

Буданов розкрив подробиці вбивства співробітника ГУР Кірєєва у машині СБУ

Буданов розповів про вбивство Кірєєва

Денис Кірєєв, якого Служба безпеки України називала зрадником, був співробітником розвідки. Його вбили в автомобілі СБУ.

Про це розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Радіо Свобода«. При цьому він фактично дав зрозуміти, що співробітники СБУ, які вбили Кірєєва, діяли на користь Росії.

Ситуацію із вбивством Кірєєва глава ГУР описує так. Приблизно за 200 метрів до центральної будівлі СБУ на Володимирській Кірєєві перехопили співробітники «Альфи» з криками «Це СБУ!» пересадили його до мікроавтобуса, який поїхав убік від центрального офісу, за кілька кварталів, де й сталося вбивство.

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За словами Буданова, Кірєєва вбили у машині СБУ. І він знає хто саме це зробив.

“Фактами є: людину, яка їхала на запрошення СБУ в будівлю СБУ, за 200 метрів, не доїжджаючи будівлі, перехоплюють, відвозять трошки далі, ніж в цю будівлю, а труп викидають на вулицю. Ось факти. Все», – розповів він.

Очільик ГУР також розповів, що із цього приводу спілкувався з тодішнім головою СБУ Бакановим.

«Була розмова з приводу цієї ситуації з тодішнім главою СБУ Бакановим, він не зміг нічого пояснити, це була наша остання розмова», – заявив Буданов.

Також він висловив свою думку про мотиви вбивства Буданова.

«Головне завдання Кірєєва на переговорах із РФ, яке ми йому поставили – це затягнути процес для того, щоб виграти час. Той, хто вбив Кірєєва, хотів не дозволити нам виграти час. Якщо ви пам’ятаєте ті події, ситуація тоді була близька до критичної. І була певна кількість людей, які, скажімо, не дуже хотіли, щоб Україна перемогла. Це моя особиста думка. Ще раз наголошую», – сказав Буданов.

За його словами, зараз ГБР веде розслідування вбивства Кірєєва.

Кірєєв брав участь у переговорах з Росією на початку війни

Кірєєв брав участь у переговорах з Росією на початку війни

Нагадаємо, раніше подробиці цієї історії розповіла газета The Wall Street Journal. Вона також стверджує, що Кірєєва вбили співробітники СБУ. Причому, за даними видання, його викликали на зустріч дзвінком з офісу начальника контррозвідки СБУ Поклада.

СБУ поки що цю інформацію не коментувала.

А радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вбивство Кірєєва сталося через відсутність єдиної координації між ГУР та СБУ.

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  • 22.01.2023 12:41
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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