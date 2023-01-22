Джонсон раптом прилетів до України: його помітили у Бучі та Бородянці
Жодного офіційного оголошення візиту Джонсона не було
Екс-прем'єра Великобританії Бориса Джонсона сьогодні було помічено в Бучі під Києвом, а також у Бородянці.
Про це повідомили Telegram-канали, вони також опублікували відео, на яких Джонсона можна впізнати за характерною зачіскою.
Жодного офіційного оголошення візиту не було. Втім, Джонсон зараз не обіймає офіційних посад і може наносити візити в приватному порядку.
Цього тижня він зустрічався у Давосі з представниками України – зокрема, з мером Києва Віталієм Кличком.
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- 22.01.2023 14:17
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