Переможемо з Німеччиною чи без неї: Польща створить нову коаліцію, якщо Берлін не наважиться передати танки Україні

Переможемо з Німеччиною чи без неї: Польща створить нову коаліцію, якщо Берлін не наважиться передати танки Україні
Якщо Німеччина не погодиться надати Україні танки Leopard 2, Польща готова створити меншу коаліцію з іншими європейськими країнами для підтримки Києва.

Про це в інтерв’ю PAP заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Глава польського уряду вважає позицію Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще потрібно, щоб у Берліні «відплющили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини».

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, ФРН слід припинити втягувати союзників у дискусії та саботувати дії інших країн у рамках підтримки Києва.

«Україна та Європа переможуть у цій війні — з Німеччиною чи без неї. Тільки від Німеччини залежить, чи захочуть вони приєднатися до місії та зупинити російське варварство, чи пасивно спостерігатимуть і увійдуть в історію як ті, хто був на неправильному боці», — додав Моравецький.

Україна давно просить у західних союзників танки, зокрема німецькі Leopard 2, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ряд держав Європи, включаючи Польщу, готові відправити Києву свої танки, але для цього потрібен дозвіл Німеччини. Очікувалося, що рішення буде ухвалено під час зустрічі на базі Рамштайну 20 січня, але цього не сталося.

  • 16
  • 22.01.2023 14:58
Декілька слів про автора
Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

Коментарі до цієї новини:

Останні новини

Світ
14:58
Переможемо з Німеччиною чи без неї: Польща створить нову коаліцію, якщо Берлін не наважиться передати танки Україні
Україна
14:17
Джонсон раптом прилетів до України: його помітили у Бучі та Бородянці
Україна
12:41
Буданов розкрив подробиці вбивства співробітника ГУР Кірєєва у машині СБУ
Світ
11:33
Росія втратила в Україні майже всі війська, зібрані до 24 лютого, – розвідка США
Україна
11:14
Міноборони відреагувало на інформацію щодо закупівлі харчів для військових за завищеними цінами
Світ
09:52
Командувач військ РФ в Україні зняв голову ВДВ за відмову відправляти десантників “на м’ясо”
Світ
08:44
Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України
Світ
07:33
У Москві вирубують частину Ізмайлівського парку для встановлення ППО
Україна
18:40
Росіяни намагаються наступати на трьох напрямках: ЗСУ дають відсіч
Світ
16:33
США радять Україні залишити Бахмут заради підготовки до масштабного наступу
Світ
15:58
Під Москвою пройшли навчання ППО: відбивали атаки умовного противника
Світ
12:30
Думайте швидше: у Зеленського відреагували на нерішучість Заходу щодо зброї
Світ
11:43
США підтримають передачу Україні винищувачів F-16 союзниками
Україна
11:16
Росіяни готуються до нових ракетних ударів по Україні: названо ознаки
Світ
08:57
У Москві посилюють ППО через побоювання ударів українських безпілотників, – Bloomberg
Україна
08:42
Наступ росіян на Запоріжжі: чому він малоймовірний
Світ
08:29
У російському Ангарську зайнявся бензовоз і потяг з паливом
Україна
08:03
США радять Україні не поспішати з початком великого контрнаступу
Україна
07:44
Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2
Україна
07:22
Лікарень вже не вистачає: окупанти перетворюють дитсадки на шпиталі
Світ
18:13
У Москві на дахах багатоповерхівок встановлюють комплекси ППО
Україна
16:37
Україна переконала партнерів розпочати постачання всіх потрібних видів зброї – крім літаків та далекобійних ракет
Світ
16:00
Какие бонусы дает БК Фавбет новым клиентам
Світ
15:58
Іран відмовився визнати Крим та окуповані регіони України російськими
Україна
15:09
В окупованій Кирилівці партизани підірвали будинок із окупантами

Головне

Україна
14:17
Джонсон раптом прилетів до України: його помітили у Бучі та Бородянці
Україна
12:41
Буданов розкрив подробиці вбивства співробітника ГУР Кірєєва у машині СБУ
Україна
11:14
Міноборони відреагувало на інформацію щодо закупівлі харчів для військових за завищеними цінами
Світ
16:33
США радять Україні залишити Бахмут заради підготовки до масштабного наступу
Світ
12:30
Думайте швидше: у Зеленського відреагували на нерішучість Заходу щодо зброї
Світ
11:43
США підтримають передачу Україні винищувачів F-16 союзниками
Україна
08:42
Наступ росіян на Запоріжжі: чому він малоймовірний
Україна
15:09
В окупованій Кирилівці партизани підірвали будинок із окупантами
Україна
08:23
У Офісі президента готують гучне звільнення
Світ
07:19
Постачання танків Leopard 2 в Україну: Шольц поставив умову Байдену
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua

Останнє

ТОР
Переможемо з Німеччиною чи без неї: Польща створить нову коаліцію, якщо Берлін не наважиться передати танки Україні
Світ
22.01.2023 14:58
ТОР
Джонсон раптом прилетів до України: його помітили у Бучі та Бородянці
Україна
22.01.2023 14:17
ТОР
Буданов розкрив подробиці вбивства співробітника ГУР Кірєєва у машині СБУ
Україна
22.01.2023 12:41

Популярне

ТОР
США радять Україні залишити Бахмут заради підготовки до масштабного наступу
21.01.2023 16:33
ТОР
Командувач військ РФ в Україні зняв голову ВДВ за відмову відправляти десантників “на м’ясо”
22.01.2023 09:52
ТОР
У Москві вирубують частину Ізмайлівського парку для встановлення ППО
22.01.2023 07:33

Коментують

Powered by Disqus
Національна спілка журналістів України
Зв'язок з нами: [email protected]

Про нас

VLASTI.NET – один із провідних українських новинних та аналітичних сайтів, який створений та наповнюється професійними журналістами. Генеруючи власні новини та аналітику, ми оперативно відбираємо в мережі найгучніші, найрезонансніші та найактуальніші матеріали журналістів та провідних інформагентств з усього світу.

© Copyright 2002 - 2023, «VLASTI.NET»"
NetGameSlots.com