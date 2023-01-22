Переможемо з Німеччиною чи без неї: Польща створить нову коаліцію, якщо Берлін не наважиться передати танки Україні

Якщо Німеччина не погодиться надати Україні танки Leopard 2, Польща готова створити меншу коаліцію з іншими європейськими країнами для підтримки Києва.

Про це в інтерв’ю PAP заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Глава польського уряду вважає позицію Німеччини неприйнятною і не розуміє, що ще потрібно, щоб у Берліні «відплющили очі і почали діяти відповідно до потенціалу Німеччини».

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За його словами, ФРН слід припинити втягувати союзників у дискусії та саботувати дії інших країн у рамках підтримки Києва.

«Україна та Європа переможуть у цій війні — з Німеччиною чи без неї. Тільки від Німеччини залежить, чи захочуть вони приєднатися до місії та зупинити російське варварство, чи пасивно спостерігатимуть і увійдуть в історію як ті, хто був на неправильному боці», — додав Моравецький.

Україна давно просить у західних союзників танки, зокрема німецькі Leopard 2, які стоять на озброєнні країн НАТО. Ряд держав Європи, включаючи Польщу, готові відправити Києву свої танки, але для цього потрібен дозвіл Німеччини. Очікувалося, що рішення буде ухвалено під час зустрічі на базі Рамштайну 20 січня, але цього не сталося.