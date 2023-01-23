Військове керівництво отримало завдання створити резерви, – Зеленський

Військове керівництво отримало завдання створити резерви, – Зеленський
Військове керівництво України отримало завдання створити резерви особового складу, щоб захисники мали змогу відновлювати сили після бойових дій.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами та викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в якій також брав участь експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

«Тому що це складно з різних причин – і поранення, і психологічний стан. Він має бути нормальний», – наголосив Зеленський.

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Президент зазначив, що не може розкрити подробиць мобілізаційних процесів, але Ставка Верховного Головнокомандувача ухвалила відповідні рішення, і далі командувачі працюють над їх реалізацією на своїх напрямах.

Також Зеленський зазначив, що найважливішим ресурсом української армії є особовий склад, який потрібно берегти.

«Люди не просто важливі, а найважливіші», – сказав він.

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  • 23.01.2023 07:44
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