Рішення щодо танків Leopard буде ухвалено найближчим часом – міністр оборони Німеччини

Пісторіус пообіцяв "швидке рішення" щодо танків Leopard для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо постачання танків німецького виробництва в Україну буде ухвалено найближчим часом, у будь-якому разі.

Про це повідомило Sky News.

За словами Пісторіуса, уряду необхідно враховувати безліч факторів, і країна не прийматиме поспішних рішень.

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До таких факторів належать зокрема наслідки безпеки населення Німеччини.

Нова заява прозвучала після того, як Пісторіус повідомив німецьку газету, що планує відвідати Україну протягом наступних чотирьох тижнів.