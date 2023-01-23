Рішення щодо танків Leopard буде ухвалено найближчим часом – міністр оборони Німеччини
Пісторіус пообіцяв "швидке рішення" щодо танків Leopard для України
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення щодо постачання танків німецького виробництва в Україну буде ухвалено найближчим часом, у будь-якому разі.
Про це повідомило Sky News.
За словами Пісторіуса, уряду необхідно враховувати безліч факторів, і країна не прийматиме поспішних рішень.
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До таких факторів належать зокрема наслідки безпеки населення Німеччини.
Нова заява прозвучала після того, як Пісторіус повідомив німецьку газету, що планує відвідати Україну протягом наступних чотирьох тижнів.
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- 23.01.2023 08:05
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