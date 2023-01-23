Російський корабель із надзвуковими ракетами приєднається до навчань з Китаєм та ПАР

Носій гіперзвукових ракет "Циркон" фрегат "Адмірал флоту Радянського Союзу Горшков" візьме участь у спільних навчаннях з ВМС Китаю та ПАР.

Про це повідомило ТАСС із посиланням на військово-дипломатичне джерело.

«Адмірал Горшков» при виконанні завдань далекого походу зайде до пункту матеріально-технічного забезпечення в сирійському Тартусі, а потім візьме участь у спільних морських навчаннях з ВМС Китаю та ПАР», – сказав співрозмовник агентства.

Військово-морські навчання за участю кораблів ПАР, Росії та Китаю триватимуть з 17 по 27 лютого.

Як зазначалося в повідомленні Міноборони ПАР, опублікованому на його сайті, «навчання пройдуть в акваторії Індійського океану протягом 10 днів у районах портового міста Дурбан та затоки Річардс-Бей», їх метою є «обмін оперативними навичками та знаннями».

В документі також зазначено, що спільні навчання покликані «зміцнити і без того процвітаючі відносини між нашими країнами».