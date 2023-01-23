Біля валдайської резиденції Путіна встановили комплекс ППО «Панцир-С1″

Комплекси "Панцир-С1" з'являються не лише в Москві

Біля резиденції президента РФ Володимира Путіна на Валдаї встановили комплекс ППО – ЗРПК «Панцир-С1».

Про це повідомило Агентство. Новости.

Комплекс з’явився у селі Ящерове Новгородської області кілька тижнів тому. Інших об’єктів охорони, окрім резиденції Путіна, тут просто немає.

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Вочевидь, система ППО з’явилася в Ящерове невдовзі після атаки українських дронів на російські військові аеродроми в глибині країни – перша атака на авіабази під Рязанню та в Енгельсі Саратовської області була 5 грудня.

Жителі Ящерова та сусідніх сіл, з якими зв’язалося видання, підтвердили розміщення комплексу ППО на Валдаї. За словами одного із співрозмовників, комплекс не стоїть без діла – він перебуває на бойовому чергуванні, як мінімум троє військовослужбовців постійно перебувають поруч, антена РЛС обертається.

Ящерове – одне з двох найближчих сіл до президентської резиденції, що стоїть на березі одного з місцевих озер під назвою Ужин. Від Ящерова до земель президентської резиденції трохи більше шести кілометрів прямою.

Валдайська резиденція Путіна, хоч і називається офіційною, майже не виконує представницьких функцій. Вона більше відома як місце особистого дозвілля Путіна, його близьких та друзів. Туди, за численними свідченнями, на закриті вечірки до Путіна приїжджали зірки естради. Там же Путін за зачиненими дверима нерідко зустрічається з VIP-гостями.