Під Москвою пролунав вибух на заводі компанії «Молірен»

Під Москвою пролунав вибух на заводі компанії «Молірен»
На підмосковному заводі компанії "Молірен", що спеціалізується на гідрометалургії, стався вибух.

Про це повідомляє ТАCС із посиланням на екстрені служби.

«На заводі компанії ТОВ «Молірен» у Рошалі відбувся “хлопок», – сказав співрозмовник агентства.

На місце події вже виїхали співробітники оперативних служб. Інформації про жертв і постраждалих наразі не було.

Як пояснили в підмосковному управлінні МНС РФ, до вибуху на підприємстві привів технологічний спалах алюмінієвого пилу.

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  • 23.01.2023 10:57
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