Під Москвою пролунав вибух на заводі компанії «Молірен»

Україна
23.01.2023 12:02
На підмосковному заводі компанії "Молірен", що спеціалізується на гідрометалургії, стався вибух.
Про це повідомляє ТАCС із посиланням на екстрені служби.
«На заводі компанії ТОВ «Молірен» у Рошалі відбувся “хлопок», – сказав співрозмовник агентства.
На місце події вже виїхали співробітники оперативних служб. Інформації про жертв і постраждалих наразі не було.
Як пояснили в підмосковному управлінні МНС РФ, до вибуху на підприємстві привів технологічний спалах алюмінієвого пилу.
Киев
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