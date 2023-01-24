Ердоган заявив про відмову підтримати вступ Швеції до НАТО після спалення Корану

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто чекати від Анкари підтримки щодо вступу до НАТО після спалення Корану перед турецьким посольством у Стокгольмі.

Як повідомило Haber 7, свою позицію він озвучив після засідання Кабінету Міністрів.

“Жодна людина не має права принижувати чи утискувати права мусульман чи представників інших релігій та переконань. Тому потворний вчинок у Швеції є образою для всіх, хто поважає основні права та свободи людей, особливо мусульман”, – сказав Ердоган.

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Він нагадав, що акт спалення копії Корану був санкціонованим владою Швеції заходом, який відбувався під охороною поліції.

“Зрозуміло, що ті, хто вчинив таке неподобство перед посольством нашої країни, не можуть більше чекати від нас підтримки щодо їхніх заяв про вступ до НАТО”, – наголосив президент Туреччини.

Нагадаємо, 21 січня голова датської антиісламської партії Stram Kurs («Жорсткий курс») Расмус Палудан спалив Коран перед будівлею турецького посольства у шведській столиці. Влада погодила акцію.