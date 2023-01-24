Наступ росіян на Запорізькому напрямку захлинувся

За три доби російські війська не змогли просунутися на Запорізькому напрямку

Зроблена росіянами в останні три дні спроба наступати в Запорізькій області, вочевидь провалилася.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

«Російські сили не домоглися жодних підтверджених територіальних придбань, незважаючи на заяви одного представника окупаційної влади», – сказано у зведенні.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Під цим представником окупаційної влади ISW має на увазі “заступника голови адміністрації” окупованої частини Запорізької області Володимира Рогова. Але інформацію про захоплення кількох сіл за 30 км на південь від Запоріжжя поширювали з коментарями й інші російські джерела.

Аналітики ISW пояснюють, що на наявних відео (з дронів) групи російських військових переміщуються за два-три кілометри на південь від Малих Щербаків і Новоданилівки – населених пунктів, про взяття яких рапортували Рогов та інші. Крім того, тепер і російські військові блогери повідомляють, що українці утримали тут лінію оборони, і російська армія повернулася до артилерійського обстрілу цих населених пунктів.

У ранковому зведенні українського Генштабу також йдеться, що на Запорізькому напрямку росіяни «ведуть оборонні дії».