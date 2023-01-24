Китайські компанії постачали Росії каски та бронежилети: США готові відреагувати
США хочуть з'ясувати наскільки уряд Китаю був у курсі поставок для Росії
Білий дім висловив занепокоєння Китаю у зв'язку з доказами поставок китайськими компаніями в Росію нелетального обладнання для використання у війні в Україні.
Про це повідомило CNN.
Тепер адміністрація Байдена спробує з’ясувати, наскільки офіційний Пекін знає про ці угоди.
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Китайські поставки включають зокрема бронежилети і каски, повідомили CNN кілька джерел.
За їхніми словами, не йдеться про більш серйозну військову допомогу, яку запросила Росія.
Передача обладнання «викликає занепокоєння», сказав одна з офіційних осіб США, але на даному етапі Вашингтону неясно, чи знає про це центральний уряд. Хоча державні підприємства домінують у економіці Китаю, не всі вони підлягають повсякденному контролю.
За словами іншого чиновника, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про постачання обладнання і має вжити заходів, щоб припинити їх.
Якщо адміністрація Байдена справді визначить, що Пекін навмисно надає допомогу російському вторгненню — або свідомо дозволяє цю допомогу, доведеться вирішити, наскільки жорстко реагувати.
Ще в перші дні війни головні помічники президента Джо Байдена попереджали Китай про можливі наслідки підтримки Росії у війні.
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- 24.01.2023 09:49
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