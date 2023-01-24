Україна пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад, – Лукашенко

Україна пропонувала Білорусі укласти пакт про ненапад, – Лукашенко

Лукашенко знов заговорив про агресивні плани Заходу щодо Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонує укласти пакт про ненапад.

Про це повідомило Белта.

Лукашенко зазначив, що Захід нібито не відмовився від своїх планів щодо Білорусі, а в Україні «продовжують готувати бойовиків та екстремістів».

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«Не знаю, навіщо це українцям. З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли, навіщо це їм треба?”, – сказав самопроголошений.

За його словами, через все це Білорусь «вимушена жорстко реагувати».

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  • 24.01.2023 11:18
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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