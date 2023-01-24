Країни можуть готувати танки для України, Німеччина дасть дозвіл, – Столтенберг

Столтенберг закликав партнерів готуватися до передачі Україні танків

Країни, які мають на озброєнні німецькі танки, можуть зайнятися підготовкою їхньої частини для передачі України, оскільки дозвіл Берліна на постачання Leopard "піде незабаром".

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після переговорів із новим головою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом на спільному брифінгу.

«Усі країни, які мають на озброєнні [і хто готовий поділитися ними з Україною], можуть почати готувати їх до передачі», – сказав він.

Столтенберг закликав «дати простір» союзникам для конфіденційних переговорів про те, як виробити рішення щодо танків.

«Проконсультуватися, оцінити – і потім ухвалити рішення», – зазначив він.

Німецький міністр також закликав країни-партнери розпочати навчання українських військовослужбовців використанню Leopard, додавши, що «ми не заважаємо».

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