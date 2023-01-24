Біглого екс-главу НБУ Кирила Шевченка захищає партнер заступника голови ОП Андрія Смирнова

Адвокатом колишнього голови НБУ, що розшукується НАБУ та переховується ща інформацією ЗМІ у Відні є Юрій Іващенко, бізнес-партнер заступника голови Офісу президента Андрія Смирнов

. Адвокатом колишнього голови НБУ, що розшукується НАБУ та переховується ща інформацією ЗМІ у Відні є Юрій Іващенко, бізнес-партнер заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, пише fraza.com

К 2017 році разом з Іващенком Смирнов створено адвокатське об’єднання Smyrnov Law Office. Слоган компанії More law, less justice дослівно перекладається як «Більше законів менше справедливості». Серед їхніх клієнтів – Олена Лукаш, Олександр Кацуба, Михайло Охендовський, Олександр Єфремов та Володимир Петров.

За інформацією джерела, саме Андрій Смирнов попередив Кирила Шевченка про підозру, що готується, завдяки чому останній встиг на початку жовтня виїхати з України. Відпочатку пан Смирнов був співучасником злочину, оскільки обіймаючи державну посаду діяв не в інтересах держави, а в інтересах свого клієнта.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Кирило Шевченко був оголошений в розшук. Раніше 4 жовтня Кирило Шевченко написав прохання про відставку з посади голови НБУ. Він пояснив рішення станом здоров’я.

Після того, як 6 жовтня Верховна Рада проголосувала за його відставку, САП та НАБУ повідомили Кирилу Шевченку про підозру в рамках розслідування справи «Укргазбанку».

САП оголосила про підозру у цій справі ще чотирьом особам. Правоохоронці підозрюють, що діяльність службових осіб банку призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

У САП пояснюють: службові особи банку укладали фіктивні договори із фізичними та юридичними особами, «які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам».

Все це, за даними слідчих, відбувалося впродовж 2014 – 2019 років. Саме тоді Шевченко був спочатку виконуючим обов’язки, а згодом головою правління «Укргазбанку».

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Юрій Іващенко є адвокатом «вона в законі» Сергія Олійника на прізвисько «Умка», який був затриманий правоохоронцями Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції наприкінці минулого року.