З Мінрегіону звільнилися вже три заступники міністра

З Мінрегіону звільнилися три заступники міністра

Після звільнення з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського слідом за ним написали заяви два інших заступники - В’ячеслав Негода і Іван Лукеря.

Про звільнення Негода повідомив у Facebook.

“У кожної важливої справи – свій марафон і команда, свій старт і фініш”, – написав він і висловив подяку чиновникам і політикам, з якими співпрацював.

Лукеря також повідомив про рішення звільнитися у Facebook.

За його словами, воно було ухвалене еще на початку року.

“Проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль”, – пояснив чиновник..

Нагадаємо, днями Василя Лозинського звільнили з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Його підозрюють в отриманні 400 тисяч доларів за сприяння укладання договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.