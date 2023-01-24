США визначилися з типом літаків для постачання Україні

Україна, ймовірно, отримає від партнерів військові літаки F-16

США визначилися з типом літака, який передаватимуть Україні, - з великою ймовірністю це буде F-16.

Про це повідомив військовий журналіст Сергій Ауслендер.

За його словами, цей літак повністю позбавлений всіх початкових недоліків, доведений до пуття і в ході численних модернізацій отримав можливість застосовувати майже всю номенклатуру озброєнь для американських ВПС.

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“Хочеш – бомби, хочеш – завдай високоточних ударів, хочеш – веди повітряний бій. У боях із літаками радянського/російського виробництва здобув 65 повітряних перемог, без втрат”, – написав він.

За словами Ауслендера, F-16 дуже простий в експлуатації і вважається одним із найкращих однодвигунових винищувачів у світі. Ще однією його перевагою є дешевизна.

“Випущений у величезних кількостях (більше чотирьох із половиною тисяч). Є на озброєнні країни Східної Європи (Румунія, Польща, Болгарія), звідки їх можна швидко перекинути по кругових поставках”, – констатував журналіст.