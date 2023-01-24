В Україні зафіксовано перший випадок зараження підвидом коронавірусу “Кракен”

В Україні зафіксовано перший випадок зараження підвидом коронавірусу “Кракен”

Кракен" здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим варіантом штаму коронавірусу “Omicron” XBB.1.5, або “Кракен”.

Про це повідомили в Мінздраві.

Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, XBB.1.5 не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти.

Тим не менш, порівняно з попередніми субваріантами, XBB.1.5 найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

На своєму засіданні 5 січня 2023 р. технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності.

З 22 жовтня 2022 р. по 11 січня 2023 р. у 38 країнах було зареєстровано 5 288 випадків, викликаних субваріантом “Кракен”.

Більшість із цих випадків реєструвались у Сполучених Штатах Америки (82,2 %), Великобританії (8,1 %) і Данії (2,2 %).

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  • 24.01.2023 18:03
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