Німеччина завтра дасть дозвіл Польщі на постачання танків Leopard Україні, – Bloomberg

Німеччина завтра дасть дозвіл Польщі на постачання танків Leopard Україні, – Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як очікується, вже в середу, 25 січня, надасть Польщі дозвіл на постачання німецьких танків Leopard до України.

Про це повідомило Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Видання зазначило, що Берлін хоче ухвалити рішення з цього питання швидко, щоб придушити зростаюче розчарування серед союзників.

Раніше у вівторок, 24 січня, Польща офіційно запросила дозвіл, і уряд Німеччини заявив, що відповість із необхідною терміновістю. Німецький закон вимагає дозволу на реекспорт своєї військової техніки, а це означає, що сотні танків Leopard в Європі можуть бути відправлені в Україну лише за згодою Берліна.

На Шольца чинився тиск, щоби дозволити союзникам поділитися своїми запасами «Леопардів». Польща протягом кількох тижнів закликала Німеччину відмовитися від обережного підходу, і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у вівторок, що очікує на «швидке» схвалення.

Шольц відмовився від коментарів, коли його запитали, чи буде рішення у середу, зазначило Bloomberg.

  • 11
  • 24.01.2023 18:41
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