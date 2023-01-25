Росіяни вербують на війну українських ув’язнених

Світ
25.01.2023 07:31
Росіяни вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.
Про це повідомили в Генштабі.
Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу ПВК “Вагнер”.
Більшість українських ув’язнених не задоволена примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських зеків.
Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.
Киев
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