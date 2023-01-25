Росіяни вербують на війну українських ув’язнених

Росіяни вербує ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі.

Про це повідомили в Генштабі.

Зокрема, в Краснодарі відбувається активне вербування таких осіб до складу ПВК “Вагнер”.

Більшість українських ув’язнених не задоволена примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських зеків.

Найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.