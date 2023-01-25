У Російському Кірові всю ніч палала Федорівська церква

Україна
25.01.2023 09:28
Боротьба з вогнем тривала всю ніч
Вночі 25 січня, о 01:38, надійшла інформація про пожежу у церкві «Церква Феодорівської ікони Божої Матері», розташованій на Набережній Гріна 7а, у Кірові.
Про це повідомили у ГУ МНС Росії.
На місці пожежі працювало 35 осіб, 12 одиниць техніки. На гасіння було подано 6 пожежних стволів, працювало 3 ланки газодимозахисників.
Пожежу повністю ліквідовано о 06:00.
Причину пожежі належить встановити дізнавачам МНС.
За попередньою інформацією, загиблих та травмованих немає.
Киев
Коментарі до цієї новини: