Зеленському – 45: президента вітають з днем народження

Зеленському – 45: президента вітають з днем народження

Зеленського привітали в ОП і Верховній Раді з Днем народження

Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відзначає 45-річчя - його привітали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“З Днем Народження, пане Президенте. Справжній, порядний, сильний. Попереду – перемога України, головна мета всієї нації. Тільки вперед!” – написав Єрмак у Telegram.

“З Днем народження, пане Президенте. Ви тиснете руку світовим лідерам, а потім – нашим захисникам і захисницям! Щодня Ви б’єтесь за Україну на дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуєте тим, хто боронить нашу землю. Дякую за відданість і принциповість! Переможемо!” – написав Стефанчук Twitter.

Також привітання почали з’являтися від керівників різних установ та ОВА.

  • 10
  • 25.01.2023 09:28
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Никита Скуратов: Складаю пазли та розкриваю секрети кухні. Розповідаю просто про складне, бо все насправді просто.

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