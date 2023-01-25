Зеленському – 45: президента вітають з днем народження
Зеленського привітали в ОП і Верховній Раді з Днем народження
Сьогодні, 25 січня, президент України Володимир Зеленський відзначає 45-річчя - його привітали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
“З Днем Народження, пане Президенте. Справжній, порядний, сильний. Попереду – перемога України, головна мета всієї нації. Тільки вперед!” – написав Єрмак у Telegram.
“З Днем народження, пане Президенте. Ви тиснете руку світовим лідерам, а потім – нашим захисникам і захисницям! Щодня Ви б’єтесь за Україну на дипломатичному фронті, а потім на передовій дякуєте тим, хто боронить нашу землю. Дякую за відданість і принциповість! Переможемо!” – написав Стефанчук Twitter.
Також привітання почали з’являтися від керівників різних установ та ОВА.
- 10
- 25.01.2023 09:28
Останні новини
Головне
Киев
Коментарі до цієї новини: