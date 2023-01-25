Португалія готується відправити Україні чотири танки Leopard 2

Португалія готова відправити до України свої танки

Португалія готується відправити чотири своїх танки Leopard 2 до України.

Про це повідомило Correio da Manhã з посиланням на джерело, близьке до уряду.

За його словами, це стало можливим після того, як Німеччина нарешті поступилася під тиском з боку союзників і дала зелене світло на реекспорт своїх танків.

Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких є повністю боєздатними.