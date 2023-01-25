Португалія готується відправити Україні чотири танки Leopard 2

Україна
25.01.2023 12:15
Португалія готова відправити до України свої танки
Португалія готується відправити чотири своїх танки Leopard 2 до України.
Про це повідомило Correio da Manhã з посиланням на джерело, близьке до уряду.
За його словами, це стало можливим після того, як Німеччина нарешті поступилася під тиском з боку союзників і дала зелене світло на реекспорт своїх танків.
Слід зазначити, що Португалія має 37 таких бронемашин, 12 з яких є повністю боєздатними.
Киев
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