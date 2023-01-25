Іспанія змінила позицію та вирішила відправити танки Leopard 2 в Україну
На озброєнні Іспанії стоять 347 танків моделі Leopard 2
Іспанія вирішила відмовитися від колишньої позиції та приєдналася до європейського плану постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.
Про це повідомила газета El Pais.
Мадрид розраховує надіслати партію найближчим часом.
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«Іспанія збирається зберігати єдність і координувати свої дії з іншими союзниками і, перш за все, з Європою», – заявив президент країни Педро Санчес.
Зазначається, що в іспанській армії на озброєнні стоять 347 танків моделі Leopard 2.
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- 25.01.2023 11:42
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