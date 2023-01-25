НАБУ затримало на хабарі $50 тис. мера Рені на Одещині
Мера Рені Плехова затримано при отриманні хабаря
НАБУ і САП викрили “на гарячому” одразу після отримання $50 тис. неправомірної вигоди міського голову одного з міст на Одещині та депутата місцевої ради.
Про це повідомили в НАБУ.
Посадовці зажадали $100 тис. за “сприяння” у вирішенні питання про виділення земельної ділянки в оренду під складські приміщення. Під час одержання першого траншу їх викрили.
Слідчі дії тривають. Осіб затримують у порядку ст.208. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.
За словами нардепа Олексія Гончаренка, мова йде про мера Рені Ігоря Плехова.
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- 25.01.2023 12:15
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