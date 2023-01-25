Українські військові офіційно підтвердили відхід із Соледара

Українські військові офіційно підтвердили відхід із Соледара
Українська армія визнала, що війська залишили Соледар на Донеччині, через два тижні після того, як Москва оголосила про взяття міста.

Про це заявив Agence France-Presse представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

«Після місяців запеклих боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили Соледар і відступили околицями на заздалегідь підготовлені позиції», – сказав він.

При цьому Черевий відмовився уточнити, коли саме відбувся відступ.

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  • 25.01.2023 13:12
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