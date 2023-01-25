Українські військові офіційно підтвердили відхід із Соледара

Україна
25.01.2023 13:12
Українська армія визнала, що війська залишили Соледар на Донеччині, через два тижні після того, як Москва оголосила про взяття міста.
Про це заявив Agence France-Presse представник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.
«Після місяців запеклих боїв, у тому числі протягом останніх тижнів, Збройні сили України залишили Соледар і відступили околицями на заздалегідь підготовлені позиції», – сказав він.
При цьому Черевий відмовився уточнити, коли саме відбувся відступ.
Киев
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